У Києві відбудеться термінова зустріч у вузькому колі щодо миротворчого контингенту, — Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що в Києві відбудеться термінова зустріч у вузькому форматі з країнами, які готові направити свій контингент до України.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві відбудеться термінова зустріч у вузькому колі, покликана обговорити низку питань з безпеки в Україні.

Він пояснив, що зустріч планується у вузькому колі представників Генштабів основних країн, зокрема Франції та Британії.

"Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло - Франція, Британія і Україна точно будуть", - наголосив Зеленський під час брифінгу.

Також він додав, що ці країни вже створили "трикутник" у питанні безпеки для України.

"Це, скажімо так, такий трикутник в цьому питання. Ми покажемо нашу інфраструктуру, пропрацюємо наше спільне бачення. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні радників з національної безпеки. І продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки", - сказав Володимир Зеленський.

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