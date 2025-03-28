В Киеве состоится срочная встреча в узком кругу по миротворческому контингенту, — Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве состоится срочная встреча в узком формате со странами, готовыми направить свой контингент в Украину.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве состоится срочная встреча в узком кругу, призванная обсудить ряд вопросов безопасности в Украине.

Он пояснил, что встреча планируется в узком кругу представителей Генштабов основных стран, включая Францию ​​и Британию.

"Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг – Франция, Британия и Украина точно будут", – подчеркнул Зеленский во время брифинга.

Также он добавил, что эти страны уже создали "треугольник" по вопросу безопасности для Украины.

"Это, скажем так, такой треугольник в этом вопросе. Мы покажем нашу инфраструктуру, проработаем наше общее видение. Мы договорились, что после этого сразу будет встреча уже не на уровне военных, а встреча на уровне советников по национальной безопасности. И продолжится итоговая встреча по гарантиям безопасности", - сказал Владимир Зеленский.

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