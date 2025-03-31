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Постановления и поручения, принятые во время досудебного расследования, выписки из ЕРДР, ходатайства и жалобы не являются доказательствами — Верховный Суд

08:00, 31 марта 2025
Суд апелляционной инстанции признал недопустимыми результаты проведенных НСРД, поскольку посчитал эти доказательства производными от определений следственного судьи о разрешении на проведение НСРД и постановлений прокурора о проведении контроля за совершением преступления, которые он признал недопустимыми.
Постановления и поручения, принятые во время досудебного расследования, выписки из ЕРДР, ходатайства и жалобы не являются доказательствами — Верховный Суд
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Сами по себе процессуальные решения, такие как постановления и поручения, принятые во время досудебного расследования, судебные решения, выписки из ЕРДР, а также ходатайства, заявления, жалобы и тому подобное не являются доказательствами в значении ст. 84 УПК и не могут оцениваться с точки зрения допустимости. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 18 февраля 2025 года по делу № 495/263/17.

Обстоятельства дела

Местный суд осудил лицо по ч. 3 ст. 368 УК. Апелляционный суд отменил этот приговор и закрыл уголовное производство на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с недостаточностью доказательств виновности.

В частности, суд апелляционной инстанции признал недопустимыми результаты проведенных НСРД, поскольку посчитал эти доказательства производными от определений следственного судьи о разрешении на проведение НСРД и постановлений прокурора о проведении контроля за совершением преступления, которые он признал недопустимыми.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС ВС указал, что оценивать с точки зрения допустимости можно только доказательства, то есть фактические данные, на основании которых устанавливаются наличие или отсутствие фактов и обстоятельств, важных для принятия решения.

Сами по себе процессуальные решения, такие как постановления и поручения, принятые во время досудебного расследования, судебные решения, выписки из ЕРДР, а также состязательные документы (ходатайства, заявления, жалобы и т.д.), не могут оцениваться с точки зрения допустимости, поскольку не являются доказательствами в значении ст. 84 УПК.

Таким образом, вывод суда о недопустимости определений следственного судьи о разрешении на проведение НСРД и постановлений прокурора о проведении контроля за совершением преступления не основывается на положениях процессуального закона и противоречит судебной практике.

Поскольку правила допустимости доказательств не применимы к этим решениям, результаты НСРД не могут быть признаны недопустимыми как их «плоды».

Согласно ч. 1 ст. 87 УПК недопустимыми признаются доказательства, «полученные благодаря информации, добытой в результате существенного нарушения прав и свобод человека». Хотя обсуждаемые решения являются правовой основой для проведения следственного действия, они не являются информацией, на которую ссылается это положение закона, поэтому доказательства, полученные в результате следственного действия, не могут считаться производными от решения о его проведении в значении ч. 1 ст. 87 УПК. Таким образом, КУС считает ошибочным вывод апелляционного суда о недопустимости этих решений.

Автор: Наталя Мамченко

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суд Верховный Суд судебная практика апелляционная инстанция КУС ВС

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Постановления и поручения, принятые во время досудебного расследования, выписки из ЕРДР, ходатайства и жалобы не являются доказательствами — Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции признал недопустимыми результаты проведенных НСРД, поскольку посчитал эти доказательства производными от определений следственного судьи о разрешении на проведение НСРД и постановлений прокурора о проведении контроля за совершением преступления, которые он признал недопустимыми.

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