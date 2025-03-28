В Днепропетровской области нашли мертвым депутата партии «Батьківщина» Александра Плахотника

Тело политика с огнестрельным ранением обнаружили на обочине дороги.

Фото-коллаж: Днепр Оперативный

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На обочине дороги в Каменском районе Днепропетровской области обнаружили мертвым мужчину. По данным "Суспильне", речь идет о бывшем вице-мере города Каменское и члене партии «Батьківщина» Александре Плахотнике.

Правоохранители сообщили, что тело на обочине дороги около 08:20 28 марта обнаружил проезжавший мимо водитель. Именно он сообщил в полицию о происшествии. У погибшего было огнестрельное ранение в голову.

Начато уголовное производство по факту умышленного убийства.

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