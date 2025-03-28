На Дніпропетровщині знайшли мертвим депутата партії «Батьківщина» Олександра Плахотніка

Тіло політика з вогнепальним пораненням знайшли на узбіччі дороги.

Фото-колаж: Дніпро Оперативний

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На узбіччі дороги у Кам’янському районі Дніпропетровської області знайшли мертвим чоловіка. За даними "Суспільне", йдеться про колишнього віцемера Кам'янського та члена партії «Батьківщина» Олександра Плахотніка.

Правоохронці повідомили, що тіло на узбіччі дороги близько 08:20 28 березня виявив водій, який проїжджав повз. Саме він сповістив поліцію про подію. У загиблого було вогнепальне поранення у голову.

Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

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