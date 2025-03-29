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У Києві змінять маршрути громадського транспорту через перекриття проспекту Європейського Союзу

07:54, 29 березня 2025
У Києві на рік обмежать рух транспорту на проспекті Європейського Союзу для будівництва метро на Виноградар.
У Києві змінять маршрути громадського транспорту через перекриття проспекту Європейського Союзу
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З 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року у зв'язку з будівництвом метро на Виноградар частково закриють рух транспорту на просп. Європейського Союзу — від просп. Василя Порика до просп. Свободи. У зв'язку з цим будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.

Зокрема, змінені маршрути для деяких автобусів і маршруток:

  • Автобус № 36ТР «Вул. Північна – вул. Чорнобильська» — маршрут рухатиметься через вул. Чорнобильську, вул. Івана Виговського, просп. Європейського Союзу, просп. Василя Порика, просп. Свободи та знову через просп. Європейського Союзу.
  • Автобус № 102 «Кінотеатр «Братислава» – житловий масив Виноградар» — від кінотеатру «Братислава» до просп. Європейського Союзу, далі по просп. Свободи, просп. Георгія Гонгадзе та просп. Європейського Союзу.
  • Маршрутне таксі № 455 «Вул. Смілянська – просп. Свободи» — після вул. Смілянської рухатиметься по просп. Європейського Союзу, просп. Василя Порика, просп. Свободи до розвороту на перетині з вул. Світлицького.
  • Маршрутне таксі № 465 «Просп. Свободи – залізничний вокзал Південний» — від залізничного вокзалу «Південний» рухатиметься по просп. Європейського Союзу, просп. Василя Порика, просп. Свободи до розвороту на перетині з вул. Світлицького.

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації рекомендує пасажирам враховувати ці зміни при плануванні поїздок.

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Київ транспорт метро

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