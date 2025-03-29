В Киеве изменят маршруты общественного транспорта из-за перекрытия проспекта Европейского Союза

В Киеве на год ограничат движение транспорта на проспекте Европейского Союза для строительства метро на Виноградарь.

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С 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026 года в связи со строительством метро на Виноградарь частично закроют движение транспорта на просп. Европейского Союза - от просп. Василия Порика до просп. В связи с этим будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта.

В частности, изменены маршруты для некоторых автобусов и маршруток:

- Автобус № 36ТР «Ул. Северная - ул. Чернобыльская» - маршрут будет двигаться через ул. Чернобыльскую, ул. Ивана Выговского, просп. Европейского Союза, просп. Василия Порика, просп. Свободы и снова через просп.

- Автобус № 102 «Кинотеатр «Братислава» - жилой массив Виноградарь» - от кинотеатра «Братислава» до просп. Европейского Союза, далее по просп. Свободы, просп. Георгия Гонгадзе и просп. Европейского Союза.

- Маршрутное такси № 455 «Ул. Смелянская - просп. Свободы» - после ул. Смелянской будет двигаться по просп. Европейского Союза, просп. Василия Порика, просп. Свободы до разворота на пересечении с ул.

- Маршрутное такси № 465 «Просп. Свободы - железнодорожный вокзал Южный» - от железнодорожного вокзала «Южный» будет двигаться по просп. Европейского Союза, просп. Василия Порика, просп. Свободы до разворота на пересечении с ул. Свитлицкого.

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации рекомендует пассажирам учитывать эти изменения при планировании поездок.

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