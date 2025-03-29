В Киеве сотрудница банка перевыпускала карты клиентов без их ведома и сняла с них почти 400 тыс грн

В Киеве будут судить бывшую руководительницу территориального отделения банка, которая перевыпускала карты клиентов без их ведома и снимала с них деньги.

Фото: Freepik

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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей руководительницы территориального отделения одного из государственных банков по обвинению в завладении денежными средствами клиентов учреждения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 51-летняя женщина в Киеве по собственной инициативе формировала пакеты документов клиентов Донецкого отделения банка для перевыпуска их платежных карт, направляла их в данное управление, позже активировала карты, вносила информацию, подтверждающую получение карты ее владельцем, и получала доступ к счетам. В результате со счетов клиентов банка исчезло почти 400 тыс. гривен.

«Отметим, что все люди, чьи карты были перевыпущены, проживают на временно оккупированных территориях или за границей и в банковское учреждение не обращались. Махинации с их документами заметила служба безопасности финучреждения и обратилась в правоохранительные органы. Сотрудница банка также была уволена», — сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд для рассмотрения по существу.

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