У Києві співробітниця банку перевипускала картки клієнтів без їхнього відома та зняла з них майже 400 тис грн

У Києві судитимуть колишню керівницю територіального відділення банку, яка перевипускала картки клієнтів без їх відома та зняла з них гроші.

Фото: Freepik

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо вже колишньої керівниці територіального відділення одного з державних банків за обвинуваченням у заволодінні грошима клієнтів установи.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 51-річна жінка у Києві за власною ініціативою формувала пакети документів клієнтів Донецького відділення банку задля перевипуску їх платіжних карток, направляла їх в це управління, згодом активувала картки, вносила інформацію, яка засвідчує одержання картки її власником та отримувала доступ до рахунків. Як наслідок з рахунків клієнтів банку зникло майже 400 тис. гривень.

«Зазначимо, що усі люди, чиї картки були перевипущені, мешкають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном і до банківської установи не звертались. Махінації з їхніми документами помітила служба безпеки фінустанови та звернулась до правоохоронних органів. Співробітницю банку також звільнили з роботи», - повідомили у прокуратурі.

Обвинувальний акт щодо жінки скеровано до суду для розгляду по суті.

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