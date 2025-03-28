Зеленський ввів до складу Ставки Верховного головнокомандувача нового начальника Генштабу Андрія Гнатова

Зі складу Ставки виведено Анатолія Баргилевича, який був начальником Генштабу ЗСУ.

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Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Зеленський увів начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова до особового складу Ставки

Цим указом також зі складу Ставки виведено Анатолія Баргилевича, який був начальником Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова новим начальником Генерального штабу ЗСУ.

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