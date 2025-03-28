Украина получила измененное соглашение об ископаемых от США, есть вещи, которые уже отвергали — Зеленский

Это совсем другой документ, — Владимир Зеленский прокомментировал новый проект соглашения об украинских редкоземельных минералах.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты только сегодня официально передали Украине проект соглашения по недрам, в котором появились пункты, ранее обе стороны отклонявшие.

"Официально украинская сторона, а именно Кабинет министров и мой Офис сегодня нотой официально получили вариант или предложения США. Это важно не когда-то, а сегодня", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что новый проект соглашения получил первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в двустороннем контакте с министром финансов США Скоттом Бессентом.

"Это совсем другой документ, там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны уже отвергали", - добавил президент.

Он подчеркнул, что хочет получить конкретную рецензию юристов. Они должны будут сравнить все версии такого соглашения.

"У нас есть Конституция Украины, в которой ясно понятно кому что принадлежит. Далее в Конституции ясно понятно, что наш курс в ЕС, мы делаем какие-то шаги... Ничто, что может угрожать вступлению Украины в ЕС, не может быть воспринято", - добавил Президент.

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