Украина и США обсуждают драфт соглашения о полезных ископаемых — СМИ

Разговор о проекте соглашения по ископаемым состоялся еще 28 марта.

Фото: 24tv.ua

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США и Украина провели первый продолжительный разговор о драйте соглашения по полезным ископаемым, которое было предложено американцами. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщил собеседник в Офисе Президента Украины.

По его словам, этот разговор состоялся еще 28 марта, а работа между командами с участием юристов продолжается.

«Украина готова продолжать работать над ним (речь идет о соглашении — ред.)», — сказал источник.

Как стало известно, 28 марта США официально передали Украине проект соглашения по недр. По словам Зеленского, в документе появились пункты, ранее обе стороны отклонявшие.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп заявлял, что Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения о ископаемых, и предостерег его, что такой шаг может привести к "большим проблемам".

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