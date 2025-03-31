Отпуск без сохранения зарплаты — какие сроки разрешены во время военного положения

Работодатель в течение действия военного положения по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения зарплаты и без ограничения срока.

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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области объясняет, какой продолжительности может быть отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам во время военного положения.

Отмечается, что согласно статье 26 Закона Украины «Об отпусках», по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, оговоренный соглашением между работником и работодателем, но не более 30 календарных дней в году.

Однако статья 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" позволяет работодателю в течение периода действия военного положения по просьбе работника предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного Законом Украины "Об отпусках".

При этом время пребывания в таком отпуске в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, не засчитывается.

Кроме того, инспекторы обратили внимание на недопущение мобинга и дискриминации работников с инвалидностью и ВИЧ/СПИДом, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

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