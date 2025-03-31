Укрпочта выпускает новый набор марок «Маяки Украины», посвященный Черному, Азовскому морям и Крыму.

В новом почтовом блоке изображены шесть знаковых маяков.

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4 апреля Укрпочта презентует четвертый выпуск серии «Маяки Украины», посвященный маякам Черного, Азовского морей и временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает почтовый оператор.

Выпуск приурочен к 25-летию Госгидрографии — учреждения, которое отвечает за морскую навигацию.

В новом почтовом блоке изображены шесть знаковых маяков: Ай-Тодорский, Чаудинский, Шаганский, Белосарайский, Бердянский Верхний и Русский Задний.

Тираж блока — 50 тыс. экземпляров, номинал марки — U. Также выйдут конверты (20 тыс.), открытки (10 тыс.) и презентационные папки (500 шт.). Гашение штемпелем «Первый день» состоится в Киеве и с. Лиманы (Николаевская область).

Фотографии каменных построек для марок создал О. Заклецкий, а дизайн изделий, карт, конверта и штемпеля сделала Оксана Шуклинова.

Предзаказ стартует с 31 марта на Почтовом маркете. Предыдущие выпуски серии получали международные награды — и нынешний имеет все шансы повторить успех.