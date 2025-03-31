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В Житомирской области вора-рецидивиста суд наказал 5 годами лишения свободы

22:37, 31 марта 2025
Ранее неоднократно судимый мужчина завладел двумя спортивными велосипедами, электроинструментом и инвенторным генератором.
В Житомирской области вора-рецидивиста суд наказал 5 годами лишения свободы
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Бердичевский горрайонный суд Житомирской области вынес приговор мужчине, обвиняемому в совершении краж повторно, по проникновению в помещение, в условиях военного положения и назначил наказание – 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Суд установил, что обвиняемый, 37-летний житель Бердичева, ранее неоднократно судимый, совершил кражи из подвальных помещений в центре города. Человек тайно завладел двумя спортивными велосипедами, электроинструментом и инвенторным генератором. От преступных действий обвиняемого пострадали три бердичияна, а общий ущерб составляет более 30 тыс. человек грн.

Свою вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал полностью и дал показания в суде.

Назначая вид и меру наказания, суд учел, что обвиняемый совершил тяжкое преступление, ранее уже совершавший уголовные правонарушения и судимости, а данные преступления совершил незадолго после отбывания последнего наказания, что означает, что на путь исправления он не стал.

Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемому, суд признает искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовных правонарушений, добровольное возмещение причиненного ущерба. Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемому, суд признает рецидив преступлений.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционный суд. Обвиняемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в действие (дело № 274/7081/24).

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