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На Житомирщині крадія-рецидивіста суд покарав 5 роками позбавлення волі

22:37, 31 березня 2025
Раніше неодноразово судимий чоловік заволодів двома спортивними велосипедами, електроінструментом та інвенторним генератором.
На Житомирщині крадія-рецидивіста суд покарав 5 роками позбавлення волі
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив вирок чоловіку, обвинуваченому у вчиненні крадіжок повторно, з проникнення у приміщення, в умовах воєнного стану та призначив покарання – 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Суд встановив, що обвинувачений, 37-річний бердичівлянин, раніше неодноразово судимий, вчинив крадіжки з підвальних приміщень у центрі міста. Чоловік таємно заволодів двома спортивними велосипедами, електроінструментом та інвенторним генератором. Від злочинних дій обвинуваченого постраждало троє бердичіявлян, а загальна шкода складає понад 30 тис. грн.

Свою вину в інкримінованих злочинах обвинувачений визнав повністю та дав показання у суді.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував, що обвинувачений скоїв тяжкий злочин, раніше вже вчиняв кримінальні правопорушення та має судимості, а дані злочини скоїв незадовго після відбування останнього покарання, що означає, що на шлях виправлення він не став. Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченому, суд визнає  щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування завданого збитку. Обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченому, суд визнає рецидив злочинів.

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений до апеляційного суду. Обвинуваченому продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до набрання вироком чинності (справа № 274/7081/24).

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суд крадіжка Бердичів вирок Житомирська область

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