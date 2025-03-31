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Укрпошта випускає новий набір марок «Маяки України», присвячений Чорному, Азовському морям і Криму

22:55, 31 березня 2025
У новому поштовому блоці зображені шість знакових маяків.
Укрпошта випускає новий набір марок «Маяки України», присвячений Чорному, Азовському морям і Криму
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4 квітня Укрпошта презентує четвертий випуск серії «Маяки України», присвячений маякам Чорного, Азовського морів та тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє поштовий оператор.

Випуск приурочено до 25-річчя Держгідрографії — установи, що опікується морською навігацією.

У новому поштовому блоці зображені шість знакових маяків: Ай-Тодорський, Чаудинський, Шаганський, Білосарайський, Бердянський Верхній та Руський Задній.

Тираж блоку – 50 тис. примірників, номінал марки – U. До нього також вийдуть конверти (20 тис.), картки (10 тис.) та презентаційні папки (500 шт.). Погашення штемпелем «Перший день» пройде в Києві та с. Лимани (Миколаївщина).

Фотографії кам'яних споруд для марок створив О. Заклецький, а дизайн виробів, карток, конверта та штемпеля зробила Оксана Шуклінова.

Передзамовлення стартує з 31 березня на Поштовому маркеті. Минулі випуски серії здобували міжнародні нагороди — і цьогорічний має всі шанси повторити успіх.

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Крим Укрпошта пошта Чорне море

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