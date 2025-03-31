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Відпустка без збереження зарплати — які терміни дозволені під час воєнного стану

23:13, 31 березня 2025
Роботодавець протягом дії воєнного стану на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження зарплати та без обмеження строку.
Відпустка без збереження зарплати — які терміни дозволені під час воєнного стану
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Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області пояснює, якої тривалості може бути відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами під час воєнного стану.

Зазначається, що відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки», за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником і роботодавцем, але не більше 30 календарних днів на рік.

Проте стаття 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дозволяє роботодавцеві протягом періоду дії воєнного стану на прохання працівника надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого Законом України «Про відпустки».

При цьому час перебування в такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується.

Крім того, інспектори звернули увагу на недопущення мобінгу й дискримінації працівників із інвалідністю та ВІЛ/СНІД, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах і необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

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