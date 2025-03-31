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Трамп предупредил Зеленского о «больших проблемах» в случае отказа от соглашения о ископаемых

09:04, 31 марта 2025
Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от соглашения о полезных ископаемых.
Трамп предупредил Зеленского о «больших проблемах» в случае отказа от соглашения о ископаемых
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения о ископаемых, и предостерег его, что такой шаг может привести к "большим проблемам".

"Он пытается выйти из соглашения по редкоземельным полезным ископаемым, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал Трамп во время общения с журналистами.

Он также повторил, что Украина никогда не станет членом НАТО, несмотря на стремление Зеленского присоединиться к Альянсу.

Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина планирует добиваться изменений в новом соглашении относительно полезных ископаемых, предложенном Соединенными Штатами.

Как стало известно, 28 марта США официально передали Украине проект соглашения по недр. По словам Зеленского, в документе появились пункты, ранее обе стороны отклонявшие.

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США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

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