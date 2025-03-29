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Украина будет просить США увеличить инвестиции в рамках нового соглашения по полезным ископаемым — Bloomberg

20:46, 29 марта 2025
Украина хочет закрепить обязательства США по увеличению объема инвестиций.
Украина будет просить США увеличить инвестиции в рамках нового соглашения по полезным ископаемым — Bloomberg
Фото: dw.com
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Украина планирует добиваться изменений в новом соглашении по полезным ископаемым, которое предложили Соединенные Штаты Америки. Об этом утверждает агентство Bloomberg.

Проект предложения предусматривает предоставление Вашингтону контроля над всеми основными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине без каких-либо временных ограничений.

Украина обеспокоена тем, что соглашение может не только подорвать ее стремление к вступлению в ЕС, но и потребует возмещения всей военной и экономической помощи США, предоставленной с начала войны.

По данным издания, украинские официальные лица уже провели видеозвонок со своими американскими коллегами, включая юридических экспертов, чтобы получить разъяснение по почти 60-страничному проекту соглашения.

Отмечается, что Украина хочет закрепить обязательства США по увеличению объема инвестиций.

Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 28 марта Соединенные Штаты официально передали Украине проект соглашения по недрам. Вместе с тем, по его словам, в документе появились пункты, которые ранее обе стороны отклоняли.

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США Украина

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