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В Нью-Йорке адвоката отстранили от обязанностей присяжного, потому что он не мог видеть видеодоказательства

20:23, 29 марта 2025
Адвокат Альберт Элия сообщил, что это первый раз, когда ему сказали: «Извините, вы слепой, вы не можете это делать».
В Нью-Йорке адвоката отстранили от обязанностей присяжного, потому что он не мог видеть видеодоказательства
Фото: nypost.com
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В Нью-Йорке адвоката отстранили от обязанностей присяжного, потому что он не мог видеть видеодоказательства, пишет Nypost.

Альберт Элия, адвокат с нарушениями зрения, который пользуется собакой-поводырем и вспомогательными технологиями, был вызван в октябре для участия в работе большого жюри в уголовном суде Бруклина, но, по его словам, был отстранен через два дня, когда оказалось, что он не может просматривать видеодоказательства. 

«Я был рад служить в составе большого жюри», — рассказал 50-летний Элия. — «Я знаю, что большинство людей стараются этого избежать. Это серьезная вещь, и я с нетерпением ждал этого, поэтому было особенно обидно услышать: «Нет, вы здесь не нужны».

Судья, как утверждается, сказал Альберту Элии, что он должен использовать свои чувства, чтобы «воспринимать» видеодоказательства в делах большого жюри.

Один из помощников окружного прокурора в Верховном суде Бруклина позволил свидетелям описывать видеодоказательства, что дало Элии возможность участвовать в процессе, говорится в материалах суда. Другие прокуроры этого не делали, отметил он.

Однако позже в тот же день судья и другой прокурор заявили, что не могут поступить так же, и запретили ему использовать технологии, которые могли бы описывать видеозаписи.

Судья заявил, что Элия «должен был воспринимать доказательства своими собственными чувствами». Закон, по утверждению судьи, позволял исключить Элию, и суд не предложил способа приспособиться к его особенности со зрением.

«У меня были ситуации, когда мне отказывали в доступе из-за собаки-поводыря, но это первый раз, когда мне сказали: «Извините, вы слепой, вы не можете это делать», — говорит Элия, который полностью потерял зрение около 20 лет назад.

В итоге Элия подал в суд на судебную систему штата и канцелярию округа Кингс.

«Господин Элия был исключен из полноценного участия в работе большого жюри из-за своей слепоты и лишен необходимых условий, которые позволили бы ему служить», — говорится в иске против судебной системы штата и клерка округа Кингс Нэнси Саншайн.

Адвокат Элии, Виктория Пилгер, заявила, что по закону суд был обязан работать с Элией, чтобы приспособиться к его потребностям.

«Мы хотим, чтобы у них была четкая политика на этот счет», — сказала она.

Элия требует компенсацию, а также изменений, которые сделают участие в работе присяжных доступным для людей с инвалидностью.

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