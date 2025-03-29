Адвокат Альберт Елія повідомив, що це перший раз, коли йому сказали: «Вибачте, ви сліпий, ви не можете це робити».

Фото: nypost.com

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У Нью-Йорку адвоката відсторонили від обов’язків присяжного, тому що він не міг бачити відеодокази, пише Nypost.

Альберт Елія, адвокат з порушеннями зору, який користується собакою-поводирем і допоміжними технологіями, був викликаний у жовтні для участі в роботі великого журі в кримінальному суді Брукліна, але, за його словами, був відсторонений через два дні, коли з’ясувалося, що він не може переглядати відеодокази.

«Я був радий служити у складі великого журі», — розповів 50-річний Елія. — «Я знаю, що більшість людей намагаються цього уникнути. Це серйозна справа, і я з нетерпінням на це чекав, тому було особливо прикро почути: «Ні, ви тут не потрібні».

Суддя, як стверджується, сказав Альберту Елії, що він має використовувати свої органи чуття, щоб «сприймати» відеодокази у справах великого журі.

Один із помічників окружного прокурора у Верховному суді Брукліна дозволив свідкам описувати відеодокази, що дало Елії можливість брати участь у процесі, йдеться в матеріалах суду. Інші прокурори цього не робили, зазначив він.

Однак пізніше того ж дня суддя та інший прокурор заявили, що не можуть вчинити так само, і заборонили йому використовувати технології, які могли б описувати відеозаписи.

Суддя заявив, що Елія «повинен був сприймати докази власними органами чуття». Закон, за твердженням судді, дозволяв виключити Елію, і суд не запропонував способу пристосування до його порушення зору.

«У мене були ситуації, коли мені відмовляли в доступі через собаку-поводиря, але це перший раз, коли мені сказали: «Вибачте, ви сліпий, ви не можете це робити», — каже Елія, який повністю втратив зір приблизно 20 років тому.

У підсумку Елія подав до суду на судову систему штату та канцелярію округу Кінгс.

«Пана Елію було виключено з повноцінної участі в роботі великого журі через його незрячість та позбавлено необхідних умов, які дозволили б йому служити», — йдеться в позові проти судової системи штату та клерка округу Кінгс Ненсі Саншайн.

Адвокатка Елії, Вікторія Пілгер, заявила, що за законом суд був зобов’язаний співпрацювати з Елією, щоб задовольнити його потреби.

«Ми хочемо, щоб у них була чітка політика з цього приводу», — сказала вона.

Елія вимагає компенсацію, а також змін, які зроблять участь у роботі присяжних доступною для людей з інвалідністю.

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