Міноборони створило управління космічної політики — які його функції

Катерина Черногоренко підкреслила, що управління має обʼєднати державні та приватні інституції, науковців космічної галузі для взаємодії із Силами оборони.

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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що Міністерство оборони України створило управління космічної політики, яке має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для взаємодії з українським військом. Про вона сказала під час форуму Space For Ukraine, пише «Суспільне».

«Ми маємо закон про космічну діяльність, який каже, що Міноборони має формувати політику у сфері військового космосу. Це не тільки закупівля інноваційних рішень в інженерів, це не тільки створення ком'юніті для того, щоб найкращі рішення приходили в Україну, а це і ще створення космічних військ», — сказала вона.

Черногоренко підкреслило, що Міноборонни планує стати основним замовником в Україні космічної техніки, продуктів та послуг. А це управління має обʼєднати державні та приватні інституції, науковців космічної галузі для взаємодії із Силами оборони.

«Ми хочемо, щоб всі інноватори, всі інженери, які думають над тим як розробити космічні технології знали контакти, розуміли цифрові точки входу, щоб з нами (Міноборони — ред.) взаємодіяти. Управління є координаційним центром, є центром генерації сенсів, є центром генерації політик», — пояснила посадовиця.

Вона додала, що до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.

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