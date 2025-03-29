Минобороны создало управление космической политики — какие его функции

Катерина Черногоренко подчеркнула, что управление должно объединить государственные и частные институции, ученых космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.

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Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко заявила, что Министерство обороны Украины создало управление космической политики, которое должно объединить государственные и частные компании, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинскими военными. Об этом она сказала во время форума Space For Ukraine, пишет «Суспільне».

«У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, но это еще и создание космических войск», — сказала она.

Черногоренко подчеркнула, что Минобороны планирует стать основным заказчиком в Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институции, ученых космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.

«Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, которые думают над разработкой космических технологий, знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы взаимодействовать с нами (Минобороны — ред.). Управление является координационным центром, центром генерации смыслов, центром формирования политики», — объяснила чиновница.

Она добавила, что к 2030 году Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещения о воздушной тревоге и контроля космического пространства.

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