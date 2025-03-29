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В Мьянме заявили о 1644 погибших и тысячах раненых в результате землетрясения

19:26, 29 марта 2025
Мьянма оправляется после мощного землетрясения.
В Мьянме заявили о 1644 погибших и тысячах раненых в результате землетрясения
Фото: AFP
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Как известно, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла.

Власти Мьянмы сообщили, что в результате землетрясения погибли 1644 человека, 3408 человек получили ранения и 139 считаются пропавшими без вести, пишет AFP.

Среди наиболее пострадавших регионов — Мандалай, Баго, Магуэй, северо-восточный штат Шан, Сагайн и Нейпьидо.

Напомним, землетрясение произошло на глубине всего 10 километров недалеко от Мандалая — второго по величине города Мьянмы с населением более миллиона человек.

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землеустройство

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