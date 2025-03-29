В Мьянме заявили о 1644 погибших и тысячах раненых в результате землетрясения

Мьянма оправляется после мощного землетрясения.

Фото: AFP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла.

Власти Мьянмы сообщили, что в результате землетрясения погибли 1644 человека, 3408 человек получили ранения и 139 считаются пропавшими без вести, пишет AFP.

Среди наиболее пострадавших регионов — Мандалай, Баго, Магуэй, северо-восточный штат Шан, Сагайн и Нейпьидо.

Напомним, землетрясение произошло на глубине всего 10 километров недалеко от Мандалая — второго по величине города Мьянмы с населением более миллиона человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.