М'янму накрив землетрус магнітудою 7,7 – жахливі кадри руйнувань будинків та вулиць

Введено режим надзвичайного стану в Таїланді після потужного землетрусу в М'янмі.

Фото: The Guardian

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Південно-Східній Азії стався потужний землетрус магнітудою 7,7. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в центральній частині М'янми, поблизу міста Мандалай, за 50 км на схід від Моніви. Землетрус був неглибоким, осередок розташовувався на глибині всього 10 км. Про це повідомляє The Guardian.

Поштовхи відчули не тільки в М'янмі, але й у сусідніх країнах, зокрема в Таїланді, Індії та Китаї. У Таїланді, де сила землетрусу була відчутною навіть у Бангкоку, влада ввела режим надзвичайного стану. Перелякані мешканці столиці вибігали з будівель, намагаючись уникнути можливих руйнувань.

За даними очевидців, у Мандалаї обвалився п’ятиповерховий будинок. «Ми всі вибігли з дому, коли все почало трястися. Всі залишаються на вулиці, бо бояться повертатися», — розповів місцевий житель агентству Reuters.

В найбільшому місті М'янми, Янгоні, люди також залишили свої домівки через страх після землетрусу. Пожежна служба М'янми розпочала перевірку районів на наявність жертв і пошкоджень, проте офіційної інформації про постраждалих наразі немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.