Мьянму накрыло землетрясение магнитудой 7,7 – ужасные кадры разрушений домов и улиц

Введен режим чрезвычайного положения в Таиланде после мощного землетрясения в Мьянме.

Фото: The Guardian

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В Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр подземных толчков находился в центральной части Мьянмы, вблизи города Мандалай, в 50 км к востоку от Монивы. Землетрясение было неглубоким, очаг располагался на глубине всего 10 км. Об этом сообщает The Guardian.

Толчки ощутили не только в Мьянме, но и в соседних странах, в частности в Таиланде, Индии и Китае. В Таиланде, где сила землетрясения была ощутимой даже в Бангкоке, власти ввели режим чрезвычайного положения. Испуганные жители столицы выбегали из зданий, пытаясь избежать возможных разрушений.

По данным очевидцев, в Мандалае обвалился пятиэтажный дом. «Мы все выбежали из дома, когда все начало трястись. Все остаются на улице, потому что боятся возвращаться», - рассказал местный житель агентству Reuters.

В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, люди также покинули свои дома из-за страха после землетрясения. Пожарная служба Мьянмы начала проверку районов на наличие жертв и повреждений, однако официальной информации о пострадавших пока нет.

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