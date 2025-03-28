Кабмин провел заседание — какие решения приняли 28 марта

Правительство внесло изменения в Положение о Министерстве обороны Украины и одобрило Стратегию развития культуры в Украине на период до 2030 года.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про міжнародне територіальне співробітництво України», Порядок реєстрації угод про міжнародне територіальне співробітництво. Внесено зміни до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, якими замінено по тексту Положення та додатку до нього слово «Мініфраструктури» на слово «Мінрозвитку», а слова «Реєстр угод про транскордонне співробітництво» – словами «Перелік зареєстрованих угод про міжнародне територіальне співробітництво».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 24.12.2024 № 1484 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації». Передбачено, що до запровадження електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром обтяжень рухомого майна та Реєстром аграрних нот щодо державної реєстрації обтяжень рухомого майна, що є предметом застави за аграрними нотами, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, державна реєстрація обтяжень рухомого майна, що є предметом застави за аграрними нотами, проводиться за заявами, поданими адміністратором Реєстру аграрних нот в електронній формі, відповідно до умов договору про надання сервісної послуги з опрацювання електронних заяв, укладеного з адміністратором Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Під час проведення державної реєстрації обтяжень рухомого майна, що є предметом застави за аграрними нотами, оплата за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису та за надання сервісних послуг здійснюється обтяжувачем відповідно до умов договору про надання сервісної послуги з опрацювання електронних заяв, укладеного з адміністратором Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

- Внесено зміни до Положення про Міністерство оборони України. Передбачено, що Міноборони відповідно до покладених на нього завдань: розробляє та затверджує галузеві профілі безпеки для Міноборони та Збройних Сил, цільові профілі безпеки для інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, власником (розпорядником) яких є Міноборони або Збройні Сили; затверджує за погодженням з МОЗ порядок проведення медичного огляду призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військовослужбовців Збройних Сил та Держспецтрансслужби, організовує його проведення; здійснює військову співпрацю з НАТО, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами оборонної сфери щодо забезпечення безпеки кіберпростору та спільного захисту від кіберзагроз.

- Затверджено Порядок визначення максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу, що буде застосовуватися з дня введення в дію ЗУ № 4014-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу».

- Затверджено Порядок уповноваження особи на здійснення наукової оцінки безпечності об’єкта (оцінки ризику) з метою його державної реєстрації, призупинення дії рішення про уповноваження, позбавлення особи уповноваження, що набере чинності одночасно із ЗУ «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами».

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Порядок уповноваження та критеріїв, яким повинна відповідати особа, уповноважена на проведення наукової оцінки безпечності об’єкта (оцінки ризику).

- Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 19.02.1996 № 229 «Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України», у звʼязку з втратою чинності Указу Президента України від 13.09.1995 № 839 «Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України».

- Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) з метою приведення їх у відповідність до вимог ЗУ № 3860-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо паралельного імпорту лікарських засобів». Встановлено перелік вимог обов’язкових до виконання ліцензіатами, які отримали дозвіл на паралельний імпорт лікарських засобів, задля забезпечення населення України якісними та доступними лікарськими засобами, які були призначені та випущені в обіг для застосування на території держав - членів ЄС або Європейської асоціації вільної торгівлі, що є стороною Угоди про Європейську економічну зону.

- Внесено зміни до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах, якими, серед іншого, врегульовано питання моніторингу стану кіберзахисту систем, у яких обробляються державні інформаційні ресурси та інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та уточнено завдання щодо кіберзахисту та управління ризиками у цій сфері для власників (розпорядників) систем, у яких обробляються державні інформаційні ресурси та інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом. Внесено зміни до постанови КМУ від 09.10.2020 № 943 «Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструктури», що передбачають удосконалення термінології. Передбачено також, що оператори критичної інфраструктури, обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури, яких внесено до національного переліку, повинні здійснювати базові заходи з кіберзахисту такого обʼєкта від кібератак. Внесено зміни до Переліку сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 № 1057. Передбачено, що Адміністрація Держспецзв’язку здійснює функції технічного регулювання, серед іншого, щодо кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, протидії технічним розвідкам, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-комунікаційних системах і на об’єктах інформаційної діяльності.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 07.05.2022 № 537 «Деякі питання проведення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, державного ветеринарно-санітарного контролю і ввезення вантажів на митну територію України у період воєнного стану». Виключено норму, яка передбачала, що на період воєнного стану заходи державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин проводяться з урахуванням таких особливостей: заходи державного контролю у пунктах пропуску на державному кордоні України та зонах митного контролю на митній території України проводяться за наявності можливостей (умов) для їх проведення; у разі ввезення вантажів з продуктами заходи державного контролю проводяться у формі документальної перевірки та перевірки відповідності на державному кордоні, крім вантажів з продуктами, які підлягають фізичній перевірці на державному кордоні та лабораторним дослідженням (випробуванням); у разі ввезення вантажів з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження заходи державного контролю проводяться у формі документальної перевірки, крім вантажів, які підлягають перевірці відповідності на державному кордоні, фізичній перевірці на державному кордоні та лабораторним дослідженням (випробуванням).

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту «Модернізація та оснащення відділу виробництва радіофармпрепаратів Всеукраїнського центру радіохірургії Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами для впровадження нових діагностичних методик в онкології». Порядком передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію публічного інвестиційного проекту, а саме на: оплату послуг з розроблення проектно-кошторисної документації, експертизи та проведення експертних оцінок; капітальний ремонт приміщень для встановлення технологічного обладнання з виробництва радіоізотопів; закупівлю медичних виробів та медичного обладнання, технологічного обладнання для виробництва і синтезу радіофармпрепаратів, контролю якості радіофармпрепаратів, оплату послуг (робіт) з транспортування, встановлення та налагодження обладнання; роботи з капітального ремонту наявного медичного обладнання лабораторії синтезу та контролю якості радіофармпрепаратів.

- Внесено зміни до Положення про використання повітряного простору України з метою приведення його у відповідність до ЗУ № 3007-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку авіації загального призначення, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, встановлення додаткових механізмів здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської діяльності у галузі цивільної авіації». Спрощено умови надання дозволів на виконання польотів цивільним повітряним суднам. Покладено відповідальність щодо заборони вильоту повітряного судна з аеродрому України, прильоту повітряного судна до аеродрому України або на проліт територією України на органи обʼєднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху.

- Схвалено Стратегію розвитку культури в Україні на період до 2030 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 17 млн. 395,7 тис. гривень і встановлення на зазначену суму видатків розвитку для забезпечення розробки програмного забезпечення, необхідного для функціонування електронної системи охорони здоров’я.

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) 83 млн. 320,735 тис. гривень на здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, для завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

- Схвалено текст звернення до урядів держав світу щодо сприяння підвищенню рівня поінформованості про геноцид черкеського (адизького) народу, а також інші злочини, вчинені Російською імперією, шляхом поширення знань про такі злочини в освітніх та дослідницьких програмах. Доручено Міністерству закордонних справ довести зазначене звернення до урядів держав світу, міжнародних організацій і світової громадськості.

- Затверджено план заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року. Визначено алгоритм моніторингу виконання зазначеного плану органами державної влади.

- Схвалено проект Грантової угоди для Програми екстреного відновлення (Фаза 4) між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва. Передбачається, що кошти гранту у розмірі 8 млрд. 800 млн. японських єн буде спрямовано на Програму екстреного відновлення (Фаза 4) на наступні напрями: гуманітарне розмінування, енергетика, водопостачання, громадське здоров’я та безпека, освітні послуги, відновлення інфраструктури в регіонах.

- Визнано за доцільне залучення позики від Банку розвитку Ради Європи для реалізації Проекту «Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні» в розмірі 200 млн. євро.

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