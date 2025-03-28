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В Минобороны объяснили, как военнослужащим и их семьям действовать в случае нарушения прав

12:20, 28 марта 2025
Индивидуальные и коллективные обращения рассматривает Центральное управление защиты прав военнослужащих и предоставляет первичную правовую помощь.
В Минобороны объяснили, как военнослужащим и их семьям действовать в случае нарушения прав
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Министерство обороны Украины указывает, что денежные выплаты, направление на военно-врачебную комиссию, доступ к медицинской помощи, право на отпуск и другие социальные гарантии — это ключевые аспекты, которые должны выполняться неукоснительно, независимо от места службы.

В случае нарушения военнослужащие имеют право на защиту своих прав.

Индивидуальные и коллективные обращения рассматривает Центральное управление защиты прав военнослужащих и предоставляет первичную правовую помощь.

Основные вопросы, с которыми обращаются военнослужащие и их семьи:

• перевод на другое место службы без согласия военнослужащего
• выплаты дополнительных видов денежного обеспечения
• выдача медицинских справок для определения степени ограничения пригодности
• направление на военно-врачебную комиссию
• выдача выписок из материалов расследований для начисления выплат семьям погибших или пропавших без вести военнослужащих.

В случае выявления нарушений Центральное управление направляет соответствующие обращения в военные части, Государственное бюро расследований, Национальную полицию и другие органы для устранения правонарушений и восстановления прав военнослужащих. В необходимых случаях могут проводиться служебные проверки или служебные расследования.

Если нарушение не выявлено, заявителю предоставляется официальное письменное ответное письмо с ссылкой на законодательные нормы, с объяснением причин отказа и порядком обжалования.

Алгоритм подачи обращения (заявления, жалобы):

  1. Составить заявление в печатной или рукописной форме с детальным описанием сути обращения.
  2. Добавить документы, которые подтверждают обращение.
  3. Отправить заявление и сопроводительные документы на официальную электронную почту: [email protected] или по почте: проспект Воздушных сил, 6, г. Киев, 03049.

Срок рассмотрения обращения — 30 дней. Если вопрос потребует дополнительного изучения, рассмотрение может быть продлено до 45 дней, о чем заявитель будет уведомлен.

В письменном обращении должно быть указано:

  • ФИО заявителя (или название учреждения, которое подает обращение в интересах военнослужащего или членов его семьи)
    • контактные данные для обратной связи
    • суть нарушенного вопроса
    • конкретное требование
    • документы, подтверждающие полномочия заявителя, если обращение подается в интересах военнослужащего или членов его семьи другой личностью
    • доказательства нарушения (при наличии).

Анонимные обращения, из которых невозможно установить авторство, не рассматриваются. Если заявитель не предоставляет необходимую информацию в ответ на запросы Центрального управления, обращение также не подлежит рассмотрению.

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военные Минобороны

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