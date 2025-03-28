У Міноборони пояснили, як військовим та їхнім родинам діяти в разі порушення прав

Міністерство оборони України вказує, що грошові виплати, направлення на військово-лікарську комісію, доступ до медичної допомоги, право на відпустку та інші соціальні гарантії – це ключові аспекти, які мають виконуватися неухильно, незалежно від місця служби.
У разі порушення військові мають право на захист своїх прав.
Індивідуальні та колективні звернення розглядає Центральне управління захисту прав військовослужбовців і надає первинну правову допомогу.
Основні питання, з якими звертаються військові та їхні сім’ї:
У разі виявлення порушень Центральне управління направляє відповідні звернення до військових частин, Державного бюро розслідувань, Національної поліції та інших органів для усунення правопорушень і поновлення прав військовослужбовців. У необхідних випадках можуть проводитися службові перевірки або службові розслідування.
Якщо порушення не виявлено, заявнику надається офіційна письмова відповідь із посиланням на законодавчі норми, з поясненням причин відмови та порядком оскарження.
Алгоритм подачі звернення (заяви, скарги):
Термін розгляду звернення – 30 днів. Якщо питання потребуватиме додаткового вивчення, розгляд може бути продовжений до 45 днів, про що заявника буде повідомлено.
У письмовому зверненні має бути зазначено:
Анонімні звернення, з яких неможливо встановити авторство, не розглядаються. Якщо заявник не надає необхідну інформацію у відповідь на запити Центрального управління, звернення також не підлягає розгляду.
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