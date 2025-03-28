У Міноборони пояснили, як військовим та їхнім родинам діяти в разі порушення прав

Індивідуальні та колективні звернення розглядає Центральне управління захисту прав військовослужбовців і надає первинну правову допомогу.

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Міністерство оборони України вказує, що грошові виплати, направлення на військово-лікарську комісію, доступ до медичної допомоги, право на відпустку та інші соціальні гарантії – це ключові аспекти, які мають виконуватися неухильно, незалежно від місця служби.

У разі порушення військові мають право на захист своїх прав.

Індивідуальні та колективні звернення розглядає Центральне управління захисту прав військовослужбовців і надає первинну правову допомогу.

Основні питання, з якими звертаються військові та їхні сім’ї:

переведення на інше місце служби без згоди військовослужбовця

виплати додаткових видів грошового забезпечення

видача медичних довідок для визначення ступеня обмеження придатності

направлення на військово-лікарську комісію

видача витягів з матеріалів розслідувань для нарахування виплат сім’ям загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

У разі виявлення порушень Центральне управління направляє відповідні звернення до військових частин, Державного бюро розслідувань, Національної поліції та інших органів для усунення правопорушень і поновлення прав військовослужбовців. У необхідних випадках можуть проводитися службові перевірки або службові розслідування.

Якщо порушення не виявлено, заявнику надається офіційна письмова відповідь із посиланням на законодавчі норми, з поясненням причин відмови та порядком оскарження.

Алгоритм подачі звернення (заяви, скарги):

Скласти заяву в друкованій або рукописній формі з детальним описом суті звернення. Додати документи, які підтверджують звернення. Надіслати заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку: [email protected] або поштою: проспект Повітряних сил, 6, м. Київ, 03049.

Термін розгляду звернення – 30 днів. Якщо питання потребуватиме додаткового вивчення, розгляд може бути продовжений до 45 днів, про що заявника буде повідомлено.

У письмовому зверненні має бути зазначено:

ПІБ заявника (або назва установи, що подає звернення в інтересах військовослужбовця чи членів його сім’ї)

контактні дані для зворотного зв’язку

суть порушеного питання

конкретна вимога

документи, які підтверджують повноваження заявника, якщо звернення подається в інтересах військовослужбовця або членів сім’ї військовослужбовця іншою особою

докази порушення (за наявності).

Анонімні звернення, з яких неможливо встановити авторство, не розглядаються. Якщо заявник не надає необхідну інформацію у відповідь на запити Центрального управління, звернення також не підлягає розгляду.

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