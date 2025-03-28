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Верховний суд Південної Кароліни дозволив використання ШІ в судовій системі штату

15:53, 28 березня 2025
Посадові особи та працівники судової влади Південної Кароліни можуть використовувати лише ті програми генеративного штучного інтелекту, які затверджені Верховним судом або адміністрацією судів штату.
Верховний суд Південної Кароліни дозволив використання ШІ в судовій системі штату
Фото: AP
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Головний суддя Верховного суду Південної Кароліни видав тимчасове розпорядження, яке встановлює правила використання генеративного штучного інтелекту в судовій гілці влади штату. Про це повідомляє ABCnews4.

Розпорядження головного судді Джона Киттереджа з’явилося на тлі зростання використання систем штучного інтелекту в юридичних дослідженнях і практиці, а також визнає як потенційні переваги, так і ризики, пов’язані з цією технологією.

«Генеративний ШІ має потенціал підвищити продуктивність, допомагаючи у виконанні різних завдань, включаючи підготовку документів, редагування текстів, генерацію ідей та розробку програмного забезпечення», — йдеться у розпорядженні. — «Однак використання генеративного ШІ для виконання цих завдань створює потенційні ризики».

Суддя Киттередж підкреслив, що контент, створений генеративним ШІ, а також публічний доступ до інформації, яку вводять у такі програми, можуть становити загрозу безпеці або конфіденційності та несуть такі ризики:

  • Недостовірність (неточності)
  • Упередженість
  • Уразливості в сфері кібербезпеки
  • Несанкціоноване використання об’єктів інтелектуальної власності

Що це означає для судової влади Південної Кароліни?

У постанові Киттереджа зазначено, що посадові особи та працівники судової влади Південної Кароліни можуть використовувати лише ті програми генеративного ШІ, які схвалені Верховним судом або адміністрацією судів Південної Кароліни. Тобто йдеться про будь-які інструменти чи системи генеративного ШІ, які закуповуються, купуються або надаються посадовцям і працівникам судової влади.

Згідно з наказом, ці посадовці та працівники не можуть використовувати генеративний ШІ для підготовки меморандумів, наказів, висновків чи інших документів без прямого людського нагляду та схвалення. Головний суддя зазначив, що інструменти генеративного ШІ призначені для «надання допомоги», а не для заміни судової, юридичної або іншої професійної експертизи. Контент, згенерований ШІ, не може використовуватись дослівно або вважатися правдивим, достовірним чи точним, йдеться у наказі.

Крім того, контент генеративного ШІ не може вважатися єдиним джерелом або посиланням і не може бути основою для прийняття «остаточних рішень». Ані ШІ, ані генеративний ШІ не дозволяється використовувати для обробки або аналізу конфіденційних судових записів або привілейованої інформації та повідомлень, якщо на це немає прямого дозволу відповідно до наказу.

Працівники судової влади можуть використовувати генеративний ШІ для надання допомоги у юридичних питаннях, а також для створення або зміни програмного коду в дозволених межах після того, як потенційні ризики, пов’язані з його використанням, будуть ідентифіковані та мінімізовані в кожному конкретному випадку.

У постанові зазначено, що судова влада Південної Кароліни розробить навчальні програми для судових посадовців і працівників, щоб продемонструвати правильне та неналежне використання ШІ та генеративного ШІ, а порушення тимчасової політики підлягатимуть «відповідним коригувальним заходам» у разі їх підтвердження.

Що це означає для адвокатів?

Тимчасова політика не стосується безпосередньо використання генеративного ШІ адвокатами та сторонами, але їм нагадують про необхідність забезпечення точності «всіх робочих продуктів» і вказують проявляти обережність, покладаючись на «будь-який результат» генеративного ШІ.

Адвокати мають гарантувати, що використання генеративного ШІ не ставить під загрозу конфіденційність клієнта або не порушує Правила професійної етики Південної Кароліни.

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США штучний інтелект

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