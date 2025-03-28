Для будівництва метро на Виноградар закриють рух на частині проспекту Європейського Союзу

Рух частково закриють як для транспортних засобів, так і для пішоходів.

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Із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року закриють рух транспортних засобів і пішоходів із зайняттям проїжджої частини та тротуару на проспекті Європейського Союзу.

Зокрема, йдеться про ділянку від проспекта Василя Порика до проспекта Свободи.

Як пояснюють у КМДА, обмеження руху пов’язане з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі.

Що буде з громадським транспортом?

У КМДА вказують, що на час виконання робіт транспорт буде курсувати за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з патрульною поліцією.

Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує проспектом Європейського Союзу, у міській держадміністрації мають повідомити додатково.

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