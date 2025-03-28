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ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюхи

11:52, 28 березня 2025
Суддя, якого підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон, не сплатив 3 мільйони гривень застави — ВРП надала згоду на тримання під вартою.
ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюхи
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Вища рада правосуддя надала згоду на тримання під вартою судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Валентина Заверюхи, якого підозрюють в організації виїзду військовозобов'язаних за кордон. Про це інформує ВРП.

Вказується, що рішення прийнято за результатом розгляду відповідного подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

У САП зазначили, що Вища рада правосуддя врахувала порушення чинним суддею, якого слідство вважає організатором групи, умов запобіжного заходу, застосованого до нього, а саме невнесення ним визначеної суми застави, та надала згоду на тримання під вартою.

Як відомо, наприкінці лютого Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував до організатора злочину – голови суду – запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн грн.

Попри те, що застава має бути внесена не пізніше пʼяти днів з дня обрання запобіжного заходу, особа й досі не виконала рішення суду.

«Злочинна схема полягала в масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів без участі сторін в одному судовому засіданні ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень», — розповіли в САП.

Як повідомлялося, йдеться про голову Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюху (на думку слідства, організатор), екскерівника цього ж суду Олександра Боярського та суддю Сергія Савицького.

У січні 2025 року суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області  Валентина Заверюху було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП. У лютому було відсторонено Олександра Боярського.

25 листопада 2024 року Перша Дисциплінарна палата ВРП застосувала до судді Савицького дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення за скаргою НАБУ. 

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суд суддя Білгород-Дністровський ВРП

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