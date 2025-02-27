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ВАКС застосовував до голови Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюхи запобіжний захід

09:53, 27 лютого 2025
Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру суддям Валентину Заверюсі, Олександру Боярському та Сергію Савицькому щодо організації виїзду військовозобов'язаних за кордон.
ВАКС застосовував до голови Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюхи запобіжний захід
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», НАБУ та САП повідомили про підозру трьом суддям — Валентину Заверюсі, Олександру Боярському та Сергію Савицькому — за організацію схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних осіб за кордон. Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до учасників організованої групи, що працювала всередині судової системи та допомагала ухилятися від мобілізації.

Як повідомили в САП, суд обрав запобіжні заходи у вигляді застави:

  • Організатор злочину, голова суду, має внести заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
  • Суддя — 2 013 620 гривень.
  • Помічник судді — 787 тис. гривень.

Також на підозрюваних накладено низку процесуальних обов’язків, серед яких:

  • Заборона на відлучення з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.
  • Обов’язок повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.
  • Утримуватися від контакту з іншими підозрюваними та свідками.
  • Здати свої паспорти для виїзду за кордон на зберігання до ГУ ДМС.
  • Носити електронний засіб контролю.
  • Термін обов’язків визначено до 26 квітня 2025 року. Заставу необхідно внести протягом п'яти днів.

Злочинна схема включала масове виготовлення судових рішень, які дозволяли чоловікам уникати мобілізації, під приводом догляду за дитиною. Слідство встановило, що за 3500 доларів США у суді ухвалювали рішення, яке дозволяло виїзд за кордон. Загалом зафіксовано 1040 таких рішень.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у січні 2025 року суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області  Валентина Заверюху було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП. У лютому було відсторонено Олександра Боярського.

25 листопада 2024 року Перша Дисциплінарна палата ВРП застосувала до судді Савицького дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення за скаргою НАБУ. 

Суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський

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суддя ВАКС

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