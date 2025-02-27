ВАКС застосовував до голови Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюхи запобіжний захід

Як раніше писала «Судово-юридична газета», НАБУ та САП повідомили про підозру трьом суддям — Валентину Заверюсі, Олександру Боярському та Сергію Савицькому — за організацію схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних осіб за кордон. Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до учасників організованої групи, що працювала всередині судової системи та допомагала ухилятися від мобілізації.
Як повідомили в САП, суд обрав запобіжні заходи у вигляді застави:
Також на підозрюваних накладено низку процесуальних обов’язків, серед яких:
Злочинна схема включала масове виготовлення судових рішень, які дозволяли чоловікам уникати мобілізації, під приводом догляду за дитиною. Слідство встановило, що за 3500 доларів США у суді ухвалювали рішення, яке дозволяло виїзд за кордон. Загалом зафіксовано 1040 таких рішень.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», у січні 2025 року суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Валентина Заверюху було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП. У лютому було відсторонено Олександра Боярського.
25 листопада 2024 року Перша Дисциплінарна палата ВРП застосувала до судді Савицького дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення за скаргою НАБУ.
Суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський
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