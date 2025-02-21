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НАБУ і САП повідомили про підозру суддям Валентину Заверюсі, Олександру Боярському та Сергію Савицькому щодо організації виїзду військовозобов'язаних за кордон

11:59, 21 лютого 2025
Підозру вручили адвокату Станіславу Клименку, голові Білгород-Дністровського суду Валентину Заверюсі, екскерівнику і судді цього суду Олександру Боярському та судді Сергію Савицькому.
НАБУ і САП повідомили про підозру суддям Валентину Заверюсі, Олександру Боярському та Сергію Савицькому щодо організації виїзду військовозобов'язаних за кордон
Фото: НАБУ
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В Одеській області викрили ще п'ятьох осіб, яких підозрюють в організації виїзду військовозобов'язаних чоловіків за межі України. Таким чином кількість підозрюваних зросла до шістьох. Першим фігурантом у цій справі став суддя з Одеської області Олександр Боярський. Про це повідомили у пресслужбах НАБУ і САП.

Підозру вручили адвокату Станіславу Клименку, голові Білгород-Дністровського суду Валентину Заверюсі (на думку слідства, організатор), екскерівнику цього ж суду Олександру Боярському та судді Сергію Савицькому відповідно, як повідомило «Слово і діло».

«В Одеській області викрито організовану групу, що працювала всередині судової системи та допомагала військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон та отримувати відстрочку від мобілізації. Прокурор САП за дорученням заступника генерального прокурора – керівника САП повідомив про підозру 4 особам, які є учасниками організованої групи, а саме: організатору злочину – голові суду; чинному судді – колишньому голові суду; судді; адвокату», – інформує САП.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років в одному з районних судів Одеської області видали понад тисячу дозволів на перетин кордону чоловіками призовного віку. Задля того, щоб призовники могли уникнути мобілізації та в подальшому виїхати за кордон, суд ухвалював рішення щодо встановлення місця проживання дитини разом із батьком. Інформацію про надання таких послуг публікували у відповідних групах у соцмережах. Вартість одного рішення становила 1 500–3 000 доларів.

«З'ясувалося, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ», — йдеться в повідомленні НАБУ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у січні 2025 року суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області  Валентина Заверюху було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП. У лютому було відсторонено Олександра Боярського.

25 листопада 2024 року Перша Дисциплінарна палата ВРП застосувала до судді Савицького дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення за скаргою НАБУ. 

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суддя НАБУ САП підозрюваний військовозобов'язаний кордон

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НАБУ і САП повідомили про підозру суддям Валентину Заверюсі, Олександру Боярському та Сергію Савицькому щодо організації виїзду військовозобов'язаних за кордон

Підозру вручили адвокату Станіславу Клименку, голові Білгород-Дністровського суду Валентину Заверюсі, екскерівнику і судді цього суду Олександру Боярському та судді Сергію Савицькому.

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