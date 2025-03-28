ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Белгород-Днестровского суда Валентина Заверюхи

Судья, подозреваемый в организации незаконного выезда мужчин за границу, не оплатил 3 миллиона гривен залога — ВСП дал согласие на содержание под стражей.

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Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентина Заверюхи, подозреваемого в организации выезда военнообязанных за границу.Об этом информирует ВСП.

Указывается, что решение принято по результатам рассмотрения соответствующего представления заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

В САП отметили, что Высший совет правосудия учел нарушение действующим судьей, которого следствие считает организатором группы, условий меры пресечения, примененной к нему, а именно невнесение им определенной суммы залога, и дал согласие на содержание под стражей.

Как известно, в конце февраля Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил к организатору преступления – председателю суда – меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн.

Несмотря на то, что залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения, лицо до сих пор не исполнило решение суда.

«Ареступная схема заключалась в массовой штамповке судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов без участия сторон в одном судебном заседании принималось решение, которое давало право выезда за границу. В общей сложности следствием установлено 1040 таких решений», — рассказали в САП.

Как сообщалось, речь идет о председателе Белгород-Днестровского суда Валентине Заверюхе (по версии следствия, организаторе), бывшем руководителе этого же суда Александре Боярском и судье Сергее Савицком.

В январе 2025 года судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентин Заверюха был временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП. В феврале был отстранен Александр Боярский.

25 ноября 2024 Первая Дисциплинарная палата ВРП применила к судье Савицкому дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении по жалобе НАБУ.

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