Для строительства метро на Виноградарь закроют движение на части проспекта Европейского Союза

Движение частично закроют как для транспортных средств, так и для пешеходов.

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С 5 апреля 2025 года по 5 апреля 2026 года будет закрыто движение транспортных средств и пешеходов с занятием проезжей части и тротуара на проспекте Европейского Союза.

Конкретно речь идет о участке от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Как поясняют в КМДА, ограничение движения связано со строительством участка Сирецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе.

Что будет с общественным транспортом?

В КМДА указывают, что на время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с патрульной полицией.

О изменениях в работе наземного пассажирского транспорта, который курсирует по проспекту Европейского Союза, в городской администрации сообщат дополнительно.

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