Верховный суд Южной Каролины разрешил использовать ИИ в судебной системе штата

Должностные лица и сотрудники судебной власти Южной Каролины могут использовать только те программы генеративного ИИ, которые одобрены Верховным судом или администрацией судов штата.

Фото: AP

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Главный судья Верховного суда Южной Каролины издал временное распоряжение, устанавливающее правила использования генеративного искусственного интеллекта в судебной ветви власти штата. Об этом сообщает ABCnews4.

Распоряжение главного судьи Джона Киттереджа появилось на фоне растущего использования систем искусственного интеллекта в юридических исследованиях и практике, а также признает как потенциальные преимущества, так и риски, связанные с данной технологией.

«Генеративный ИИ обладает потенциалом повысить продуктивность, помогая с выполнением различных задач, включая подготовку документов, редактирование текста, генерацию идей и разработку программного обеспечения», — говорится в распоряжении. — «Однако использование генеративного ИИ для выполнения этих задач создает потенциальные риски».

Судья Киттередж подчеркнул, что контент, созданный генеративным ИИ, а также публичный доступ к информации, вводимой в ИИ-программы, могут представлять угрозу безопасности или конфиденциальности и несут следующие риски:

- Недостоверность (неточности)

- Предвзятость

- Уязвимости в сфере кибербезопасности

- Несанкционированное использование объектов интеллектуальной собственности.

Что это означает для судебной власти Южной Каролины?

В постановлении Киттереджа говорится, что должностные лица и сотрудники судебной власти Южной Каролины могут использовать только те программы генеративного ИИ, которые одобрены Верховным судом или администрацией судов Южной Каролины, то есть любые инструменты или системы генеративного ИИ, которые закупаются, покупаются или предоставляются должностным лицам и сотрудникам судебной власти.

Согласно приказу, эти должностные лица и сотрудники не могут использовать генеративный ИИ для составления меморандумов, приказов, заключений или других документов без прямого человеческого надзора и одобрения. Главный судья заявил, что инструменты генеративного ИИ предназначены для «оказания помощи», а не для замены судебной, юридической или другой профессиональной экспертизы. Контент, сгенерированный ИИ, не может использоваться дословно или считаться правдивым, надежным или точным, говорится в приказе.

Кроме того, контент генеративного ИИ не может рассматриваться как единственный источник или ссылка или на него нельзя полагаться при принятии «окончательных решений». Ни ИИ, ни генеративный ИИ не разрешается использовать для обработки или анализа конфиденциальных судебных записей или привилегированной информации и сообщений, если на это нет прямого разрешения в соответствии с приказом.

Сотрудники и сотрудники судебных органов могут использовать генеративный ИИ для оказания помощи в юридических вопросах, а также создавать или изменять программный код в разрешенных пределах после того, как потенциальные риски, связанные с его использованием, будут выявлены и минимизированы в каждом конкретном случае.

В постановлении говорится, что судебная власть Южной Каролины разработает учебные программы для судебных должностных лиц и сотрудников, чтобы продемонстрировать правильное и ненадлежащее использование ИИ и генеративного ИИ, а нарушения временного постановления о политике подлежат «соответствующим корректирующим мерам» в случае их обоснования.

Что это значит для адвокатов?

Временная политика не затрагивает напрямую использование генеративного ИИ адвокатами и сторонами, но им напоминают о необходимости обеспечения точности «всех рабочих продуктов» и предписывают проявлять осторожность, полагаясь на «любой результат» генеративного ИИ.

Адвокаты должны гарантировать, что использование генеративного ИИ не ставит под угрозу конфиденциальность клиента или не нарушает Правила профессионального поведения Южной Каролины.

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