Таиланд и Мьянму всколыхнуло мощное землетрясение — небоскребы падали за считанные секунды, видео

В Таиланде и ряде соседних стран произошло землетрясение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 28 марта, мощное землетрясение магнитудой 7,7 сотрясло столицу Таиланда. Об этом сообщило агентство AP.

Землетрясение произошло на глубине всего 10 километров, а его эпицентр находился в соседней Мьянме.

Сигнализация сработала в зданиях, когда землетрясение произошло около 13:30 (примерно 08:30 по киевскому времени).

Толчки были настолько сильными, что вода выплескивалась из бассейнов, в том числе в высотных зданиях. А некоторые небоскребы падали за считанные секунды.

Кроме того, землетрясение ощутили также на юге Китая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.