Схема уклонения от службы через фиктивные справки и трудоустройство в вузе — в Киеве задержаны военный и предприниматель

Уклонение от службы стоило 25 тысяч долларов за списание по здоровью или 5 тысяч за фиктивное трудоустройство в киевский вуз.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований разоблачило военное должностное лицо из Киева и предпринимателя, которые наладили незаконную схему изготовления фиктивных медицинских документов для уклонения от службы.

По данным ГБР, они предлагали клиентам два варианта «освобождения» от военной службы: списание по состоянию здоровья или фиктивное трудоустройство в одно из учебных заведений Киева с последующим бронированием.

Стоимость первого варианта составляла 25 тысяч долларов, второго – 5 тысяч долларов.

Так, в июне 2024 года один из клиентов, выбравший первый вариант, передал дельцам 7 тысяч долларов авансом, а позже, после начала оформления документов, — ещё 10 тысяч долларов.

Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи последней части взятки. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Также следствие установило, что как минимум 10 человек воспользовались услугами уклонистов, для чего «поступили» в аспирантуру.

По данным ГБР, к схеме также были привлечены сотрудники одного из ТЦК Черниговской области.

Расследование продолжается, готовятся новые сообщения о подозрении другим участникам схемы и проверяется информация о других «клиентах» фигурантов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.