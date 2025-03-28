В Киеве на полгода ограничат движение транспорта по улице в Дарницком районе

По 1 октября в Киеве будет ограничено движение транспорта по улице Зрошувальной.

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С 28 марта и по 1 октября в Киеве будет ограничено движение транспорта по улице Зрошувальной в направлении улицы Академика Горбунова в Дарницком районе.

По информации КМДА, ограничения связаны с началом капитального ремонта улицы.

Отметим, что в начале года коммунальная корпорация объявила тендер на проведение капитального ремонта улицы.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, что в Киеве ограничат движение транспорта Южным мостом на более чем четыре месяца.

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