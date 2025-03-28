НБУ обяжет банки показывать имя и номер счета получателя перевода

НБУ введет проверку получателей в переводах.

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Национальный банк Украины планирует изменить правила проведения денежных переводов, введя обязательное отображение имени и номера счета получателя. Новые правила могут вступить в силу с 1 октября 2025 года, независимо от того, в каком банке открыт счет получателя.

По словам НБУ, эта инициатива направлена на борьбу с мошенничеством. Отныне пользователи смогут проверять данные получателя перед тем, как осуществить платеж. В случае подозрительных операций можно будет обратиться к правоохранителям, предоставив точную информацию о получателе средств.

Ранее эта информация не фиксировалась, что затрудняло выявление злоумышленников и способствовало финансовым махинациям. Нововведение должно сделать денежные переводы более безопасными, но в НБУ отмечают, что даже при таких условиях следует быть внимательными во время финансовых операций, особенно при переводах малознакомым лицам.

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