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НБУ зобов’яже банки показувати ім’я та номер рахунку отримувача переказу

12:04, 28 березня 2025
НБУ запровадить перевірку отримувачів у переказах.
НБУ зобов’яже банки показувати ім’я та номер рахунку отримувача переказу
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Національний банк України планує змінити правила проведення грошових переказів, запровадивши обов’язкове відображення імені та номера рахунку отримувача. Нові правила можуть набути чинності з 1 жовтня 2025 року, незалежно від того, в якому банку відкрито рахунок одержувача.

За словами НБУ, ця ініціатива спрямована на боротьбу з шахрайством. Відтепер користувачі зможуть перевіряти дані отримувача перед тим, як здійснити платіж. У разі підозрілих операцій можна буде звернутися до правоохоронців, надавши точну інформацію про одержувача коштів.

Раніше ця інформація не фіксувалася, що ускладнювало виявлення зловмисників і сприяло фінансовим махінаціям. Нововведення має зробити грошові перекази безпечнішими, але в НБУ наголошують, що навіть за таких умов варто бути уважними під час фінансових операцій, особливо при переказах малознайомим особам.

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НБУ банк

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