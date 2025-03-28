НБУ зобов’яже банки показувати ім’я та номер рахунку отримувача переказу

НБУ запровадить перевірку отримувачів у переказах.

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Національний банк України планує змінити правила проведення грошових переказів, запровадивши обов’язкове відображення імені та номера рахунку отримувача. Нові правила можуть набути чинності з 1 жовтня 2025 року, незалежно від того, в якому банку відкрито рахунок одержувача.

За словами НБУ, ця ініціатива спрямована на боротьбу з шахрайством. Відтепер користувачі зможуть перевіряти дані отримувача перед тим, як здійснити платіж. У разі підозрілих операцій можна буде звернутися до правоохоронців, надавши точну інформацію про одержувача коштів.

Раніше ця інформація не фіксувалася, що ускладнювало виявлення зловмисників і сприяло фінансовим махінаціям. Нововведення має зробити грошові перекази безпечнішими, але в НБУ наголошують, що навіть за таких умов варто бути уважними під час фінансових операцій, особливо при переказах малознайомим особам.

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