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Встановлення батьківства після смерті батька — що важливо знати

17:04, 28 березня 2025
Підтвердження батьківства дає дитині право на соціальні виплати та пенсію, у зв’язку із втратою годувальника.
Встановлення батьківства після смерті батька — що важливо знати
Фото: unn.ua
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Міністерство юстиції України нагадало, якщо чоловік, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, помер, його батьківство можна встановити через суд. Це важливий крок для забезпечення дитини соціальними пільгами та гарантіями.

Підтвердження батьківства дає дитині право на: соціальні виплати; пенсію, у зв’язку із втратою годувальника; якщо батько військовослужбовець – на одноразову грошову допомогу у разі його загибелі (смерті); успадкування майна після смерті батька.

Заяву необхідно подати до суду за місцем проживання. Це може зробити мати або опікун, піклувальник дитини. Також має право звернутися особа, яка утримує та виховує дитину чи повнолітня дитина. Судовий збір за подання такої заяви станом на 1 січня 2025 року складає 605,60 грн (0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

У заяві потрібно зазначити, який факт необхідно встановити та з якою метою. Слід пояснити, чому неможливо отримати або відновити документи, що підтверджують цей факт. Окрім цього, необхідно надати докази, які підтверджують викладені в заяві обставини, зокрема документи про родинні відносини чи пояснення свідків.

Доказами можуть бути будь-які відомості, що підтверджують походження дитини, наприклад:

- акти, виписки з домових книг, обмінні ордери, погосподарські книги, рішення судів, ордери на вселення та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини;

- сімейні фотографії, листи, анкети, автобіографії, особові справи, повідомлення, листування в месенджерах, електронні листи, відеозаписи;

- докази того, що в інший спосіб неможливо внести зміни до актового запису про народження дитини (довідки органів реєстрації актів цивільного стану);

- пояснення свідків. Це можуть бути сусіди, друзі або інші люди, які можуть підтвердити факт батьківства;

- генетична експертиза (ДНК-тест).

Перелік не є вичерпним і може доповнюватися залежно від обставин справи. Суд також може призначити посмертну молекулярно-генетичну експертизу шляхом ексгумації тіла або за умови наявності біологічних зразків (крові або іншого біологічного матеріалу) померлого, придатних для проведення ДНК експертизи.

Родичі померлого можуть оскаржити його батьківство, якщо:

- чоловік не знав, що записаний батьком дитини, і помер (оспорювати можуть дружина, батьки чи діти);

- чоловік за життя подав нотаріальну заяву про невизнання батьківства (оспорити можуть спадкоємці);

- чоловік подав позов до суду про виключення запису про нього як батька (спадкоємці можуть підтримати заяву).

У таких справах суд враховує інтереси дитини; її право на захист, виховання та фінансове забезпечення; благополуччя дитини та її права.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду, у тому числі у справах щодо встановлення батьківства, зокрема:

- ВПО;

- особи з низьким доходом (працездатні — з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) — 4722 грн/міс.;

- особи з інвалідністю — якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн;

- ветерани війни;

- члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

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мінюст

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