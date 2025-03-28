Сайт і додаток «Укрзалізниці» знову не працюють — купити квитки неможливо

Черговий технічний збій на сайті й у додатку «Укрзалізниці»: онлайн-продаж квитків призупинено.

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28 березня на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» знову стався технічний збій.

Так, користувачі знову зіштовхнулися з проблемами при купівлі квитків через онлайн-сервіси «Укрзалізниці».

Зокрема, під час спроби придбати квиток через мобільний додаток з'являється повідомлення: «Сервіс перезавантажений». Аналогічна ситуація спостерігається і на офіційному сайті компанії.

На цей момент придбати квитки онлайн неможливо. «Укрзалізниця» поки офіційно не прокоментувала причини та терміни усунення технічних несправностей. Користувачам рекомендують тимчасово скористатися касами вокзалів.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака.

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