Сайт и приложение «Укрзалізниці» снова не работают — купить билеты невозможно

Очередной технический сбой на сайте и в приложении «Укрзалізниці»: онлайн-продажа билетов приостановлена.

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28 марта на сайте и в приложении «Укрзалізниці» снова произошел технический сбой.

Так, пользователи снова столкнулись с проблемами при покупке билетов через онлайн-сервисы «Укрзалізниці».

В частности, при попытке приобрести билет через мобильное приложение появляется сообщение: «Сервис перезагружен». Аналогичная ситуация наблюдается и на официальном сайте компании.

В данный момент приобрести билеты онлайн невозможно. «Укрзалізниця» пока официально не прокомментировала причины и сроки устранения технических неполадок. Пользователям рекомендуют временно воспользоваться кассами вокзалов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта стали временно недоступны онлайн-сервисы Укрзалізниці. Оказалось, что причиной сбоя в онлайн-системах стала масштабная кибератака.

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