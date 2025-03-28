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Держава повинна компенсувати витрати на ліки громадянам з рідкісними захворюваннями, якщо не надала їх безкоштовно, — Верховний Суд

09:42, 28 березня 2025
Незабезпечення державою громадян, які страждають на рідкісні захворювання, безоплатними лікарськими засобами є підставою для відшкодування їм витрат, понесених у зв’язку з придбанням таких засобів за власний рахунок.
Держава повинна компенсувати витрати на ліки громадянам з рідкісними захворюваннями, якщо не надала їх безкоштовно, — Верховний Суд
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Держава зобов'язана забезпечити безоплатне лікування рідкісних (орфанних) захворювань, включаючи лікарські засоби та харчові продукти. У разі невиконання цих зобов'язань громадянин має право на відшкодування витрат на лікування. Відмова в задоволенні позову порушує права людини, міжнародні стандарти та норми ЦК України щодо компенсації шкоди, завданої бездіяльністю державних органів.

Таких висновків дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 761/29128/23.

Обставини справи: 

Позивач звернувся до суду з позовом про відшкодування витрат на придбання ліків, які він змушений був купувати за власний рахунок, оскільки держава не виконала свого обов’язку щодо його безоплатного забезпечення цими ліками.

Суд першої інстанції позов задовольнив, вказавши, що внаслідок протиправної бездіяльності відповідача із забезпечення позивача лікарським засобом позивачеві завдано шкоду в розмірі понесених витрат на придбання ліків.

Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову, зазначивши про недоведеність заявлених позовних вимог, а саме що позивач звертався до відповідача і що він перебуває на відповідному обліку.

КЦС ВС скасував постанову апеляційного суду і залишив у силі рішення суду першої інстанції, оскільки позивачеві був поставлений діагноз «акромегалія», а це рідкісне захворювання. Позивач протягом багатьох років перебуває у відносинах із відповідачем щодо забезпечення його ліками, а тому висновок апеляційного суду про ненадання доказів на підтвердження перебування його на відповідному медичному обліку та доказів звернення до відповідача в період їх придбання не може бути підставою для відмови в задоволенні позову.

При цьому судовими рішеннями, які набрали законної сили, встановлено, зокрема, факт протиправної бездіяльності відповідача, який не забезпечив позивача лікарським засобом, що призвело до необхідності самостійно придбати медикаменти. Зазначені обставини є преюдиційними для справи, яка переглядається.

Верховний Суд наголосив, що позивач має легітимні очікування на отримання медичної допомоги, оскільки його право на це підтверджено законодавством і судовими рішеннями, а тому відмова в задоволенні позовних вимог буде свідчити про порушення позитивного обов’язку державою забезпечувати хворого необхідними для лікування лікарськими засобами та конституційних принципів і міжнародних стандартів у сфері охорони здоров’я. Право на відшкодування шкоди позивачеві ґрунтується на нормах ЦК України, які передбачають відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірними діями чи бездіяльністю органу державної влади.

Постанова ВС від 5 березня 2025 року у справі № 761/29128/23 (провадження № 61-14855св24) – за посиланням.

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Верховний Суд судова практика КЦС ВС лікарня

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