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У Києво-Печерській лаврі фахівці перевіряють ближні печери — поліція спростовує чутки про захоплення

09:30, 28 березня 2025
Фахівці музейного комплексу розпочали планову інспекцію стану ближніх печер Лаври.
У Києво-Печерській лаврі фахівці перевіряють ближні печери — поліція спростовує чутки про захоплення
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Фахівці Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» 28 березня розпочали планову перевірку стану ближніх печер. Про це повідомляє поліція Києва.

Там додали, що правоохоронці забезпечують порядок під час інспекції ближніх печер у Києво-Печерській лаврі.

За інформацією, представники духовенства, які мешкають на території Лаври, не чинять жодних перешкод у проведенні інспекції.

Водночас у поліції наголосили, що поширена в мережі інформація про начебто силове захоплення території заповідника є провокаційною і не відповідає дійсності.

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Національна поліція поліція Київ Києво-Печерська лавра

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