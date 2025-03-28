У Києво-Печерській лаврі фахівці перевіряють ближні печери — поліція спростовує чутки про захоплення

Фахівці музейного комплексу розпочали планову інспекцію стану ближніх печер Лаври.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фахівці Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» 28 березня розпочали планову перевірку стану ближніх печер. Про це повідомляє поліція Києва.

Там додали, що правоохоронці забезпечують порядок під час інспекції ближніх печер у Києво-Печерській лаврі.

За інформацією, представники духовенства, які мешкають на території Лаври, не чинять жодних перешкод у проведенні інспекції.

Водночас у поліції наголосили, що поширена в мережі інформація про начебто силове захоплення території заповідника є провокаційною і не відповідає дійсності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.