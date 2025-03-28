В Киево-Печерской лавре специалисты проверяют ближние пещеры — полиция опровергает слухи о захвате

Специалисты музейного комплекса приступили к плановой инспекции состояния ближних пещер Лавры.

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Специалисты Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» 28 марта начали плановую проверку состояния ближних пещер. Об этом сообщает полиция Киева.

Там добавили, что правоохранители обеспечивают порядок во время инспекции ближних пещер в Киево-Печерской лавре.

По информации, представители духовенства, проживающие на территории Лавры, не создают никаких препятствий для проведения инспекции.

В то же время в полиции подчеркнули, что распространяемая в сети информация о якобы силовом захвате территории заповедника является провокационной и не соответствует действительности.

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