В Киево-Печерской лавре специалисты проверяют ближние пещеры — полиция опровергает слухи о захвате

Специалисты Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» 28 марта начали плановую проверку состояния ближних пещер. Об этом сообщает полиция Киева.
Там добавили, что правоохранители обеспечивают порядок во время инспекции ближних пещер в Киево-Печерской лавре.
По информации, представители духовенства, проживающие на территории Лавры, не создают никаких препятствий для проведения инспекции.
В то же время в полиции подчеркнули, что распространяемая в сети информация о якобы силовом захвате территории заповедника является провокационной и не соответствует действительности.
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