США продолжили финансирование программы по поиску похищенных Россией украинских детей

Администрация Трампа временно изменила своё решение о закрытии инициативы, которая занималась документированием депортации украинских детей в Россию.

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Администрация президента США Дональда Трампа решила временно продлить финансирование программы по поиску украинских детей, которых незаконно вывезла Россия. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как отмечают источники, Белый дом согласовал дополнительное финансирование проекта ещё на полтора месяца, чтобы инициатива под руководством Йельского университета продолжила свою деятельность.

А после завершения этого срока вся собранная база данных должна быть передана в правоохранительную структуру ЕС – агентство «Европол».

Издание подчеркивает, что такое решение Белого дома было принято благодаря позиции американских сенаторов от обеих ключевых партий – Демократической и Республиканской.

«Это демонстрирует, каким эффективным может быть двухпартийное, двухпалатное давление», – подчеркнул сенатор-демократ от Огайо Грег Ландсман. Он также выразил удовлетворение по поводу возобновления финансирования, хотя заметил, что на самом деле «оно и не должно было вообще прекращаться».

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